日 배우 다케우치 유코, '향년 40세' 사망…'극단적 선택' 가능성에 조사 중

[아시아경제 나한아 인턴기자] 27일 NHK 보도에 따르면 이날 새벽 다케우치 유코가 도쿄 시부야구의 아파트에서 쓰러진 채 발견 돼 병원으로 이송됐지만 끝내 사망했다. 향년 40세.

매체는 극단적 선택의 가능성도 있어 경시청이 신중하게 조사하고 있다고 보도했다.

다케우치는 일본에서 큰 인기를 누렸다. 2003년 ‘환생’ 과 2005년 ‘봄의 눈’으로 일본 아카데미상 우수 여우주연상을 수상하기도 했다. 특히 2005년 영화 ‘지금 만나러 갑니다’로 큰 유명세를 탔다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민으로 전문가의 도움이 필요하면 자살예방상담전화 1393, 생명의 전화 1588-9191, 청소년 전화 1388에서 24시간 상담을 받을 수 있습니다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr