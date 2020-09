"이상반응 발생보고는 아직 없어"

[아시아경제 유제훈 기자] 운송 중 상온에 노출된 사고로 사용이 중지된 인플루엔자 백신을 접종받은 사람이 하루새 100명 늘어난 324명으로 집계됐다.

질병관리청은 26일 참고자료를 내고 "현재 (상온노출 독감 백신 접종 후) 이상반응 발생보고는 없는 상태"라며 이같이 밝혔다.

앞서 질병관리청은 전날 상온 노출 독감 백신을 접종받은 사람이 224명이라고 밝힌 바 있다. 하루만에 100명이 늘어난 것이다.

질병관리청은 "조사결과에 따라 수치가 변경될 수 있다"면서 "주기적으로 집 계해 공개할 예정"이라고 밝혔다.

