[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 26일 개인택시 강남구지부장(천영호)에 코로나19 방역마스크 2만2400매를 전달했다.

강남구는 코로나19 감염을 예방하고 나아가 택시를 이용하는 시민과 기사 모두가 안심하고 승차할 수 있도록 이번 마스크 기부에 동참했다고 밝혔다.

