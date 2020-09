[종합]"대단히 미안" 김정은 사과 두고…與 "변화 보인다" vs 野 "北 입장 대신 설명하나"

김정은 국무위원장 "文 대통령 실망 준 것, 미안하게 생각"

與 "민간인 사살 용납 못 하지만…김 위원장 사과 이전과 달라"

野 "가해자 해명에 안도감 느끼나" 반박

[아시아경제 임주형 기자] 연평도 인근 해상에서 실종된 해양수산부 소속 공무원에게 북한군이 총격을 가한 뒤 시신을 훼손한 사건에 대해 김정은 북한 국무위원장이 "대단히 미안하다"라고 사과의 뜻을 언급한 통지문을 두고 여야 반응이 엇갈렸다. 더불어민주당은 비무장 민간인을 사살한 행위를 용납할 수 없다면서도, 김 위원장의 공식 사과를 '북한의 태도 변화 신호'로 평가하는 한편, 국민의힘은 북한 입장을 청와대가 대신 설명해 준 꼴'이라는 취지로 주장하며 비판했다.

이낙연 민주당 대표는 25일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 북한이 보낸 통지문을 두고 "얼음장 밑에서도 강물이 흐른다"고 말했다. 공무원 피격 후 시체를 훼손한 사건으로 인해 남북 관계가 크게 경색됐지만, 이후 북한의 접근 방식에서 긍정적인 변화가 포착된다는 뜻으로 풀이된다.

이 대표는 "박왕자씨 희생 사건, 판문점 도끼 만행, 연평도 피격, 서해 교전 등(과 비교할 때 북한에) 상당한 변화가 있는 것으로 보인다"며 "친서가 오고 갔다면 그 내용이 험악한 것이기보다는 좋은 내용일 가능성이 높지 않나. 남북 관계가 엄중한 상황에도 변화가 있는 것 같다"고 했다.

홍정민 민주당 원내대변인은 이날 브리핑에서 "어떤 이유로든 비무장 민간인을 사살하는 행위는 결코 용납할 수 없다. 북한은 통지문에 이어 우리 국민이 신뢰할 수준까지 진상 규명과 재발 방지 대책 발표 등 책임 있는 자세를 보여줘야 할 것"이라면서도 "김 위원장이 통지문을 통해 민간인 피살사건과 관련해 우리 국민에게 사과의 뜻을 전달했다. 북한의 즉각적 답변, 김 위원장의 직접적 사과는 이전과 달라서 주목한다"고 밝혔다.

반면 야당에서는 회의적인 반응이 나왔다. 북한의 입장을 일방적으로 통보한 통지문일 뿐, 주장을 뒷받침할 합당한 근거가 없다는 것이다. 최형두 국민의힘 원내대변인은 이날 "청와대는 북한 통일전선부 통지문을 대신 읽어주는 곳인가"라며 "왜 청와대는 대한민국 국민이 참혹하게 사살당한 사건을 얼버무린다는 의심을 자초하는가"라고 지적했다.

그러면서 "북한이 합당한 자료와 정황설명 없이 청와대에 통지문이라는 것을 보냈는데, 청와대가 알아서 설명해준 꼴"이라며 "이러니 국민이 대통령과 청와대를 믿을 수 있나"라고 비판했다.

안혜진 국민의당 대변인은 이날 논평을 내고 "통지문에서는 진정한 사과의 의미를 찾아볼 수 없다"라며 "명백한 것은 북한군이 일반인에게 총격을 가했다는 것인데, 정부는 가해자의 해명에 안도감을 느껴서는 안 된다"라고 지적했다.

이어 "정부는 남북 공동조사단을 꾸려 반드시 진위를 가려내야 한다"라며 "북측에 책임자에 대한 처벌 및 재발 방지 대책을 엄중히 요구해야 한다"고 촉구했다.

김 위원장은 이날 한국 측에 보낸 통일전선부 명의 통지문에서 해수부 공무원 총격 살해 시체훼손 사건에 대해 공식 사과했다. 한국 정부가 해당 사건에 대해 발표한 지 하루 만이다.

통지문에서 김 위원장은 "가뜩이나 악성 비루스(신종 코로나바이러스 감염증) 병마 위협으로 신고하고 있는 남녘 동포들에게 도움은 커녕 우리측 수역에서 뜻밖의 불미스러운 일이 발생했다"며 "문 대통령과 동포들에게 커다란 실망감을 더해준 것에 대해 대단히 미안하게 생각한다"고 밝혔다.

또 통지문에는 김 위원장의 사과와 함께 북한 지도부 입장도 포함됐다. 북측은 "우리 지도부는 일어나지 말아야 할 일이 발생했다고 평가했다"며 "이같은 불상사가 재발하지 않도록 해상경계감시 근무를 강화하며, 단속 과정의 사소한 실수나 큰 오해를 부를 수 있는 일이 없도록 해상에서 단속 취급 전 과정을 수록하는 체계를 세우라고 지시했다"고 전했다.

이어 "우리 지도부는 이런 유감스러운 사건으로 인해 최근 적게나마 쌓아온 북남 사이 신뢰와 존중의 관계가 허물어지지 않게 더 긴장하고 각성하며 필요한 안전대책을 강구하는 것에 대해 거듭 강조한다"라고 덧붙였다.

한편 이날 청와대는 최근 문재인 대통령과 김 위원장이 주고받은 친서 내용을 공개했다. 앞서 지난 8일 문 대통령이 먼저 북측에 서신을 전달한 뒤, 나흘 뒤인 12일 김 위원장이 답신한 것으로 전해졌다.

서훈 국가안보실장이 공개한 친서 내용에 따르면, 문 대통령은 먼저 보낸 서신에서 "김 위원장의 생명존중에 대한 강력한 의지에 경의를 표한다"라며 "재난의 현장들을 직접 찾아 어려움에 처한 이들을 위로하고, 피해 복구를 가장 앞에서 헤쳐 나가고자 하는 모습을 깊은 공감으로 대하고 있다"고 했다.

이에 대해 북 위원장은 "대통령 친서를 읽으며 글줄마다 넘치는 위로에 깊은 동포애를 느꼈다"라며 "대통령께서 지니고 있는 국가와 자기 인민에 대한 남다른 정성과 강인한 의지와 능력이라면 반드시 위기를 이겨내실 거라고 마음속으로 굳게 믿는다"라고 답신을 전했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr