[담양=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군 무정면 안평리와 덕곡리 2.0㎞ 구간에 코스모스가 활짝 피었다. 파란 가을하늘을 향해 길게 뻗은 코스모스가 햇볕에 반짝이며 가을이 성큼 다가왔음을 알리고 있다. 사진=전남 담양군 제공

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr