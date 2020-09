가수 비와이 안방서 만난다...강남구 ‘온택트’ 힐링 공연

25일 오후 7시 가수 비와이 공연 랜선으로 즐길 수 있는 ‘온택트(ONtact) 힐링 공연’ 개최...유튜브 채널 ‘MEMYonAIR’ 통해 누구나 시청 가능

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 구민들의 코로나블루 해소를 위해 25일 오후 7시 가수 비와이의 공연을 랜선으로 즐길 수 있는 ‘온택트(ONtact) 힐링 공연’을 개최한다.

온택트 힐링 공연은 코로나19로 지친 구민들을 위로하고 침체된 지역사회의 문화·예술계에 활력을 주기 위한 것으로, 9월 한 달 한시적으로 진행, 유튜브 채널을 통해 생중계했다.

지난 4일 ‘미스터트롯’ 출신 가수 하동근·정호 무대를 시작으로 걸그룹 하이큐티, 일렉트로닉 밴드 조이파크에 이어 ‘쇼미더머니5’ 우승자 비와이가 마지막 공연을 선보인다.

이번 공연은 삼성동 소재 강남힐링센터에서 비대면으로 진행, 유튜브 채널 ‘MEMYonAIR’에서 누구나 시청할 수 있다.

안준호 포스트코로나TF팀 단장은 “무대에 목말라 있는 아티스트에게는 공연의 기회를 주고, 주민들에겐 음악이 주는 에너지로 코로나블루를 극복할 수 있는 자리가 될 것”이라며 “나, 너, 우리가 함께하는 강남을 위해 사회적 거리두기에 동참해주는 구민 여러분께 감사드린다”고 말했다.

