액토즈소프트는 '파이널판타지14, 라테일 등 게임' 사업부문 등을 제외한 사업부문(미르의 전설 등)을 단순·물적분할하기로 결정했다고 25일 공시했다.

분할 후 신설회사명은 신전기(가칭)다. 분할 기일은 11월12일이다.

