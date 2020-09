서울 25개 자치구에 '도담도담마을학교' 운영…"마을 전체가 배움터"

돌봄 사각지대 아이들 틈새 돌봄·기초 학력 보장

[아시아경제 이현주 기자] 서울시교육청과 서울시는 서울 25개 자치구와 함께 돌봄 사각지대 해소를 위한 '도담도담마을학교'를 운영한다고 27일 밝혔다.

도담도담마을학교는 구청 등 유관기관과 마을 주민이 운영하는 마을 배움터를 의미하며 학교를 중심으로 한 공교육 기관의 보살핌에서 벗어난 돌봄 사각지대 아이들의 틈새 돌봄과 기초 학력 보장을 위한 곳이다.

마을학교는 원격학습 지원형, 방과후활동 지원형, 마을선생님 멘토링 3가지 모델을 중심으로 운영된다. 원격학습형은 돌봄교실 수요를 감당하기 어려운 학교를 대상으로 학교와 학교주변 마을 공간에 마을 학교를 열어 원격 하긋ㅂ을 지원한다. 방과후활동지원형은 마을공방, 아파트 커뮤니티실, 지역아동센터 등을 통해 마을선생님 멘토링은 학생과 마을 어른이 친구 맺기를 통해 정서 심리 및 학습을 지원하는 방식이다.

다음 달부터 코로나가 완전히 종식될 때까지 지속적으로 운영될 방침이다. 학교 수요 조사를 통해 운영되며 희망하는 가정은 학교 안내에 따라 신청하면 된다.

