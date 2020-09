日언론 "한일 정상, 대화 나눴지만 관계 호전 조짐은 안 보여"

文대통령-스가 총리, 24일 첫 전화회담 평가

"스가, 아베 계승 입장이라 견해차 해소 어려워"

스가, 한·중·일 정상회의 맞춰 방한 가능성에도 주목

[아시아경제 정현진 기자] 일본 언론들이 문재인 대통령과 스가 요시히데 일본 총리의 24일 첫 전화회담에 대해 한일 정상의 소통이 시작된 것에 의미를 두면서도 스가 내각이 아베 신조 전 내각의 자세를 그대로 계승하고 있어 한일 관계 회복이 쉽지 않을 것으로 보인다고 평가했다.

아사히신문은 25일 스가 총리가 회담에서 한일 관계를 "이대로 방치해서는 안 된다"는 입장을 내놨지만 "'관계 개선은 한국의 대응에 달려 있다'는 아베 정권의 자세를 계승하고 있어 호전의 조짐은 보이지 않는다"고 진단했다. 마이니치신문도 "관방장관 시절부터 징용공(강제징용 피해자의 일본 정부 표현) 문제나 위안부 문제를 둘러싸고 한국 측을 강하게 비판했고 새 정부에서도 계속 어려운 자세로 임하는 모습"이라고 평가했다.

스가 총리가 아베 전 총리 시절 관방장관을 맡아 지난해 한일 관계가 악화되는 과정에서 한국에 대한 공격을 이어왔고 아베 전 정권의 주장을 직접 언급해왔던 터라 한일 간 견해 차이를 해소하기는 어려울 것이라는 전망이 일본 정부 안팎에서 나오는 것이다.

요미우리신문은 회담에서 스가 총리가 즉시 강제징용 문제를 꺼내며 "한국 측을 견제했다"고 표현했다. 이어 스가 총리가 한국에 대한 외교에서도 아베 노선 계승 방침을 선명하게 하고 있어 완전히 식어버린 한일 관계를 회복하기는 쉽지 않아 보인다고 평가했다. 또 두 정상이 이날 회담에서 상대국에 대해 '기본적 가치와 전략적 이익을 공유하는 가장 가까운 친구'(문 대통령), '매우 중요한 이웃 나라'(스가 총리)라고 표현하며 친밀감을 형성하기도 했으나 스가 총리가 징용 문제를 거론하면서 분위기가 급변했다고 신문은 전했다.

요미우리는 "스가 총리는 첫 회담에서 강제징용 문제에 쐐기를 박았으며 여기에는 일본이 양보하지 않는다는 자세를 강조하면서 돌이킬 수 없는 상태로까지 한일 관계를 악화시키지 않겠다는 노림수도 있었던 것으로 보인다"고 설명했다.

한일 정상의 전화 회담 당시 스가 총리와 동석한 오카다 나오키 일본 관방부장관은 회담이 "담담한 분위기에서 이뤄졌다"는 반응을 보였다고 산케이신문은 보도했다. 산케이는 정상 회담의 분위기에 대해 보통 "화기애애했다", 격의 없는 분위기에서…" 등으로 설명한다는 점을 감안하면 이례적인 반응이라고 지적했다.

한편, 일본 언론들은 스가 총리의 한국 방문 가능성에도 주목하고 있다. 아사히는 올해 개최 예정인 한·중·일 정상회의의 의장국을 맡고 있는 한국이 연내에 회의를 개최해 스가 총리가 한국을 방문하는 방안이 한국 정부 내에서 부상하고 있다고 보도했다. 아사히는 "(일본) 총리의 방한을 실현해서 관계 개선의 계기로 삼고 싶다"는 한국 정부 관계자의 발언을 전하기도 했다.

다만 아사히는 압류된 일본 기업의 한국 내 자산 강제 매각을 향한 절차는 계속 진행 중이고 "총리는 강제징용 문제에 관해 관방장관 시절부터 매우 엄격한 입장이다. 원칙을 굽히지 않는다"는 분석이 스가 총리 측근들로부터 나오고 있어 스가 총리의 방한에도 영향을 줄 수 있다고 전했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr