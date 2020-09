[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부는 5(을)직급 및 공무직근로자를 공개채용한다고 24일 밝혔다.

한수원 전체 선발 예정인원은 총 11명이다. 이 가운데 한울본부는 5(을)직급(후생담당(을)/조리원) 1명, 공무직근로자(후생담당/조리원) 1명을 선발한다. 지원서 접수기한은 10월7일까지다.

인성검사와 필기시험으로 이뤄지는 1차 전형을 거친 선발 후보자는 11월11~12일 면접을 보게 된다. 최종합격자 결정은 12월께 이뤄진다. 자세한 사항은 한수원 채용 홈페이지를 참조하면 된다.

