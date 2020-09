◇덕성여자대학교 <보직 임명> ▶차미리사교양대학장 정무정 ▶글로벌융합대학장 겸 사회과학연구소장 오영희 ▶과학기술대학장 겸 자연과학연구소장 최승훈 ▶약학대학장 겸 약학연구소장 윤혜란 ▶Art & Design대학장 문은미 ▶차미리사교양대학 교학부장 곽정연 ▶글로벌융합대학 교학부장 이응철 ▶과학기술대학 교학부장 이호림 ▶사무처장 정지영

