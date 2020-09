[아시아경제 오주연 기자] 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 58,700 전일대비 3,800 등락률 -6.08% 거래량 268,717 전일가 62,500 2020.09.23 15:30 장마감 관련기사 자! 정부에서 ‘그린뉴딜’ 사업에 총 4조원 규모 쏟아!니콜라 사기 의혹에도 직진하는 현대차[e공시 눈에 띄네]코스피-18일 close 은 성남중1구역 도시환경정비사업조합이 블루다이아제팔차 주식회사에 빌린 채무금액에 대한 채무보증을 결정했다고 23일 공시했다. 채무금액은 270억원이며, 채무보증금액은 351억원이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr