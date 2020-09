NS홈쇼핑, '순수 새싹보리' 방송에 가수 진성 출연

23일 오후 8시 35분 '순수 새싹보리' 제품 소개



[아시아경제 임혜선 기자] NS홈쇼핑은 23일 오후 8시 35분에 방송하는 '순수 새싹보리'에 가수 진성과 영기가 게스트로 출연한다고 밝혔다.

이날 방송에서 진성과 영기는 합동 공연도 선보일 예정이다. 또한, 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 200명에게 진성의 싸인 CD를 경품으로 제공할 계획이다.

진성과 영기는 대세 트로트 가수라는 점 외에도 투병 생활을 극복한 공통점에서 우러나온 건강 정보를 바탕으로 새싹보리 제품을 소개할 예정이다.

새싹보리에는 영양소 7종을 비롯해 비타민과 미네랄, 아미노산 등 45종의 영양성분이 함유되어 있어 영양공급과 체질 개선에 도움을 주는 건강증진 식품으로 주목받고 있다. 특히, 농촌진흥청이 발표한 자료에 따르면 폴리코사놀과 사포나린의 함량이 높다고 알려져 있다.

이날 NS홈쇼핑에서 판매하는 '순수 새싹보리'는 무농약 GAP(우수농산물 인증) 원료만 사용한 100% 국내산 새싹보리 분말이다. 노지재배가 아닌 특허받은 재배시스템을 활용한 스마트팜에서 생산한 새싹보리로 품질과 안정성을 높였다.

'순수 새싹보리' 50g 기준으로 더블 구성은 14통에 15만8000원이며, 일시불 할인 2만원과 앱 구매시 10% 할인 혜택을 받을 경우 12만 4200원에 구매할 수 있다. 싱글 구성은 6통에 7만9000원이다.

