[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]경남지방조달청은 민족 최대의 명절인 추석을 맞아 경남 창원시 성산구에 소재한 아동 양육시설인 사회복지법인 ‘동보원’에 위문품을 전달했다고 23일 밝혔다.

경남지방조달청은 매년 동보원을 방문해 어려운 여건 속에서도 밝게 생활하고 있는 아이들을 위문했으나, 이번에는 사회적거리두기 실천을 위해 비대면 방식으로 진행했다.

정현수 경남지방조달청장은 “코로나19로 힘든 시기에 추석을 맞이해 아이들이 따뜻한 명절을 보내는데 작으나마 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로 지역사회의 이웃과 함께하는 나눔의 장을 더욱 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

