대교, '에듀테크 멘토링' 정부사업 수행

2020년 비대면 서비스 바우처

초중고 교육 분야

[아시아경제 김대섭 기자] 대교는 정부의 '2020년 비대면 서비스 바우처' 초중고 교육 분야 에듀테크 멘토링 사업에 최종 수행기관으로 선정됐다고 23일 밝혔다.

이 사업은 교육기업의 우수한 에듀테크 기술을 학교에 공급하는 정부 지원 사업이다. 학습 결손 및 학습 격차 발생을 해소하기 위해 추진된다.

대교는 에듀테크 기술력을 활용한 인공지능(AI) 학습 알고리즘 특허를 취득한 '써밋' 콘텐츠를 지원한다. 대교 써밋은 학습자 실력을 분석해 맞춤 학습을 설계하는 알고리즘을 적용했다. 스스로 문제를 해결할 수 있는 힘을 길러주고 올바른 공부 습관을 정착시키는 디지털 맞춤형 학습 콘텐츠다.

대교는 에듀테크 멘토링 서비스 신청 학교에 디지털 학습 콘텐츠 및 기기를 제공할 계획이다.

대교 관계자는 "최상의 학습 콘텐츠를 제공해 모든 아이들이 평등하게 교육받을 수 있는 환경을 제공하도록 노력할 것이다"라고 말했다.

