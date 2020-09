[전문] 文대통령 "한반도 평화의 시작은 종전선언"

제75차 유엔 총회 기조연설

문재인 대통령이 취임 후 네 번째로 한 유엔총회 기조연설에서 국제사회를 향해 한반도 종전선언의 중요성을 역설했다.

문 대통령은 23일(미국 현지시간 22일) 미국 뉴욕 유엔총회장에서 열린 제75차 유엔총회에서 영상 기조연설을 통해 "종전선언을 통해 화해와 번영의 시대로 전진할 수 있도록 유엔과 국제사회가 힘을 모아 달라"고 당부했다.

'포용성이 강화된 국제협력'을 주제로 한 이번 연설에서 문 대통령은 한국의 성공적인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응은 다자주의가 한국의 공동체 정신과 결합한 '모두를 위한 자유'라는 새로운 실천을 통해 가능했다고 소개하면서, '함께 잘살기 위한 다자주의', 즉 '포용성이 강화된 국제협력'의 실천 필요성을 강조했다.

문 대통령은 백신과 치료제에 대한 각국의 공평한 접근권을 보장하기 위해 국제 모금으로 국제기구가 충분한 양의 백신을 선구매하여, 빈곤국과 개도국에게도 혜택을 줄 수 있어야 한다고도 했다.

또한 문 대통령은 지속 가능한 경제 구조를 이끄는 포용성을 강화하기 위해 '위기는 곧 불평등 심화'라는 공식을 깨고, '누구도 소외되지 않는 경제회복'을 실현할 필요성을 강조했다.

아울러 문 대통령은 기후변화 대응에 성공하기 위해서는 포용성이 강화된 국제협력이 반드시 필요하며, 산업화가 진행 중인 개도국이 단기간에 선진국을 따라잡을 수는 없는 만큼, 선진국이 개도국과의 격차를 인정하고 더 많은 노력을 기울이며 최선책을 찾아야 한다고 강조했다.

아래는 연설문 전문.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr