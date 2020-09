마켓컬리에 합류하는 친환경 화장품 '리얼라엘', '디오디너리'

[컬처&라이프부 최정화 기자] 당일 수확 채소, 신선한 과일, 친환경 제품을 위주로 판매하는 온라인 마켓 '마켓컬리'에 합류하는 천연화장품 브랜드가 늘고 있다. 마켓컬리는 제품의 질은 물론 생산 과정 및 안전성 등에 까다로운 기준과 철저한 내부 평가를 통해 입점 브랜드를 선정하는 것으로 알려져 있어 소비자들의 신뢰를 얻고 있다.

비건화장품 '리얼라엘'

글로벌 우먼 웰니스 브랜드 ‘라엘’의 클린 뷰티 브랜드 ‘리얼라엘’이 앞서 마켓컬리에 스킨케어 라인을 선보인데 이어 최근 베스트셀러인 ‘데일리 오일 투 폼 클렌저’를 입점시켰다. 이 제품은 모공 속 초미세먼지까지 딥 클렌징이 가능하며, 코코넛 유래 성분을 함유해 세안 후에도 촉촉한 피부로 가꾸어준다. 또한 식품의약품안전처가 인정한 국내 최초의 비건 인증기관, 한국비건인증원의 비건 인증도 획득했다.

상품명이 주요 성분인 '디오디너리'

임상 스킨케어 브랜드 디오디너리 (The Ordinary)

진정성 있는 임상 스킨케어 브랜드 디오디너리 (The Ordinary)가 온라인 마켓 ‘마켓컬리’에 22일 입점했다. 디오디너리의 베스트 셀러 제품인 나이아신아마이드 10% + 징크 1%, 글리코릭 애시드 7% 토닝 솔루션, 알파 알부틴 2% + 에이치에이 등 22개의 제품이 입점됐다. 디오디너리는 주요 성분을 상품명에 그대로 표기해 소비자에게 진정성 있는 임상 스킨케어 브랜드로서 입지를 다지고 있다.

