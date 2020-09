“코로나19로 어려운 상황 극복하는 디딤돌 되길"

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 22일 4차 추가경정예산에 대해 “여야 합의를 환영한다”며 “필요한 곳에 집중지원하며 형평성도 견지한다는 원칙을 지키게 되어 다행”이라고 밝혔다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 구두 논평을 통해 “이번 추경이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 어려운 국민적 상황을 극복하는 디딤돌이 되길 희망한다”며 이같이 말했다.

배 대변인은 “올 정기국회라는 장정(長征)의 ‘협치가 시작되는구나’ 하는 기대가 헛되지 않도록 여당은 앞으로도 야당과 긴밀히 협의하길 바란다”고 강조했다.

배 대변인은 “정부도 어렵게 합의한 추경을 조속히 빠짐없이 집행해야 한다”며 “국민들이 최대한 빨리 체감할 수 있도록 진력해야 한다”고 말했다.

