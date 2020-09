롯데건설, 2020 지속가능경영보고서 발간

[아시아경제 최동현 기자] 롯데건설이 경영활동에 대한 이해관계자의 공감대를 확보하고 지속가능한 성장과 성과를 담은 지속가능경영보고서를 발간했다고 22일 밝혔다.

롯데건설은 2013년 첫 지속가능경영보고서를 발간한 이래 매년 보고서를 발간해 한 해 동안 지속가능경영 활동과 성과를 투명하게 공개하고 있다. 보고서에는 지난해의 재무 및 비재무 활동과 성과가 수록돼 있다. 또 중요 사항은 2020년 7월까지의 내용을 담아 독자들의 이해를 돕고 있으며, 실적 비교를 위해 과거 3개년의 성과를 반영했다.

이번 보고서는 롯데건설의 경쟁력 강화, 안전 및 기후변화 대응, 인재 경영, 고객 만족, 사회공헌, 동반성장, 윤리 및 준법경영 등 지속가능경영 각 분야의 노력과 실적을 심도 있게 다루고 있다. 유엔(UN)의 지속가능개발목표(Sustainable Development Goals)에 따른 전략과 활동을 보고함으로써 롯데건설이 기업 시민으로서 지역사회와 함께 성장하고자 하는 의지와 노력을 담았다.

롯데건설 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 국내외 경영 환경이 점점 어려워지고 있는 상황이지만 롯데건설은 사회적 가치 창출을 통해 지속 성장해 기본과 원칙을 준수하는 기업 시민으로서의 역할에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

한편, 롯데건설의 2020 지속가능경영보고서는 보고서 작성 표준을 제시하는 국제기구인 GRI(Global Reporting Initiative) 스탠다드의 코어옵션(Core Option)을 기준으로 작성됐다. 이 내용은 국문과 영문으로 동시 발간됐으며 롯데건설 홈페이지에서 다운로드할 수 있다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr