美, 이란관련 유엔 제재 복원‥이란 국방부·베네수엘라 제재

트럼프 "이란의 핵무기 보유 허용 안해"

국무부 이란 특별대표 "이란=북한 미사일 협력 막기위해 무슨일이든 하겠다"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 행정부는 21일(현지시간) 이란의 핵과 미사일, 재래식 무기에 대한 유엔 제재를 복원하고 이란 국방부를 포함한 주요 인사와 단체를 제재 대상에 올렸다,

마이크 폼페이오 국무부 장관은 이날 국무부에서 스티븐 므누신 재무부 장관, 마크에스퍼 국방부 장관, 윌버 로스 상무부 장관, 로버트 오브라이언 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관, 켈리 크래프트 유엔주재 미국대사와 함께 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

제재 복원은 유엔의 대이란 제재 권한에 따른 조치라고 미 정부는 밝혔다. 폼페이오 장관은 지난 19일 성명을 통해 "미국은 권한에 따라, 무기 금수조치를 포함해 앞서 종료된 모든 유엔 제재를 복원하는 스냅백 절차를 시작했다"고 밝혔다.

미국은 이란의 우라늄 농축 작업에 관여한 핵심 인물 2명과 이란 과학자 5명을 제재대상에 올렸다. 이란의 탄도 미사일 프로그램을 위한 이중용도 물품의 주요 생산자와 공급자도 제재 대상에 포함됐다. 이란의 핵무기 프로그램과 관련해 27개 단체 및 개인에 대해 새로운 제재와 수출 통제 조치도 내려졌다.

이란에 대한 유엔의 무기 금수 조치를 위반을 돕는 데 협력한 베네수엘라의 니콜라스 마두로 정권도 제재 대상에 올랐다.

트럼프 대통령도 별도의 성명을 통해 "미국은 이란이 핵무기를 보유하는 것을 결코 허용하지 않을 것이며 이란이 탄도 미사일과 재래식 무기의 새로운 공급으로 세계 다른 나라를 위험에 빠뜨리는 것도 허용하지 않을 것"이라고 말했다.

그는 "나는 이런 일이 일어나지 않도록 새로운 행정명령을 내리고 이란에 대한 유엔 제재를 복원하며 이란의 핵 미사일과 재래식 무기 관련 활동을 지원하는 20여개 기관과 개인에 대해 새로운 제재와 수출 통제를 부과한다"고 말했다.

하루전 이란과 장거리 미사일 개발에 협력하고 있다고 알려진 북한관련 개인이나 단체에 대한 제재는 없었지만 엘리엇 에이브럼스 미국 국무부 이란ㆍ베네수엘라 특별대표는 이란이 북한과 협력하는 것에 대해 우려하고 있으며 이를 막기 위해 할 수 있는 것은 무엇이든 하겠다고 밝혔다.

북한과 이란은 반미 진영에서 전통적인 우방으로, 예전부터 탄도 미사일과 핵기술 분야에서 협력한다는 의심을 받아왔다.

다만 국무부는 제재 관련 설명자료를 통해 이란의 농축 우라늄 축적에 관여한 이란인, 이란의 탄도 미사일 프로그램을 지원하고 이란-북한 미사일 협력에 핵심적 역할을해온 이란 조직과 연계된 이란인 등을 거론하며 북한과 이란의 협력 사실을 지적했다.

재무부도 2016년 1월 17일 행정명령에 따라 제재 대상에 지정된 SHIG의 연구센터(Shahid Haj Ali Movahed)가 이란과 북한의 미사일 협력에서 핵심적인 역할을 해왔다고 설명했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr