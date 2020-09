[아시아경제 박지환 기자] 롯데관광개발 롯데관광개발 032350 | 코스피 증권정보 현재가 15,200 전일대비 250 등락률 -1.62% 거래량 212,719 전일가 15,450 2020.09.21 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스피-3일 롯데관광개발, 9월 21일 임시주주총회 개최롯데관광개발 거래정지…상장 적격성 실질심사 사유 발생 close 은 21일 오명 사외이사를 신규 선임했다고 공시했다.

오 사외이사의 임기는 2023년 9월 20일까지이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr