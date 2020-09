창원시,전국한우협회 부·경지회 2000만원 상당 한우불고기 기탁 받아

지역아동센터 78개소에 드라이브스루 방식으로 전달 예정

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 ㈔전국한우협회 부산·경남지회로부터 한우 불고기 2000만원 상당의 520kg을 기탁받았다고 21일 밝혔다.

시는 기탁받은 한우 불고기 520kg 150박스를 관내 지역아동센터 78개소 2200여명에게 드라이브스루 방식으로 전달할 계획이다.

강호경 전국한우협회 부산·경남지회장은 “지난해 창원시에서 한우 숯불구이축제를 개최하는 등 지역 한우 소비촉진을 위해 노력한 것에 대한 보답이다”며 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 소외계층과 함께 위기를 극복하기 위해 한우농가들의 뜻을 모았다”고 말했다.

허성무 창원시장은 “어려운 축산업 여건에서도 코로나19로 더 어려운 이웃을 위해 나눔 행사를 추진한 한우협회에 감사하다”고 화답했다.

