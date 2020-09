해외현지 유치 행사를 사이버로 … 온라인 ‘부산 유학’ 박람회 개최

부산시, 22일~25일 부산 11개 대학 ‘온라인 홍보 부스’ 운영

7개 대학은 ‘실시간 온라인 설명회’ … 예비 유학생 화상 상담



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 이가 없으면 잇몸으로. 해외 현지서 학생을 유치하려던 계획을 바꿔 온라인으로 부산에 유학생을 유치하는 행사가 열린다.

부산지역 대학에 외국인 학생을 유치하는 ‘사이버 부산유학 박람회’가 코로나시대를 맞아 처음 열린다.

부산시와 부산국제교류재단, 국립국제교육원은 22일부터 25일까지 Study in Korea 웹사이트에서 ‘2020 부산광역시와 함께하는 사이버한국유학박람회’를 개최한다.

부산지역 대학의 외국인 유학생 유치를 위해 기획된 이번 박람회에는 경남정보대, 동서대, 동아대, 동의대, 부경대, 부산가톨릭대, 부산대, 부산여대, 부산외대, 영산대, 한국해양대 등 부산지역 내 11개 대학이 ‘온라인 홍보 부스’에 참여한다.

이 가운데 7개 대학은 사전 신청자들을 대상으로 ‘실시간 온라인 설명회’를 열어 부산 유학을 희망하는 예비 유학생들을 화상으로 만날 예정이다.

해외 현지에서 개최하려던 박람회가 코로나19 때문에 온라인으로 방식을 변경된 것이다. 이번 박람회는 부산지역 대학만 참여한다.

부산시유학생지원센터도 참여해 국제도시 ‘부산 유학’을 홍보할 예정이다.

센터는 2019년에 개소해 부산에 있는 22개 대학과 함께 유학생 유치, 학업 및 생활, 취업 지원 등 외국인 유학생의 부산 생활과 유학생 유치, 정착부터 지원까지 다양한 프로그램들을 펼치고 있다.

부산국제교류재단 정종필 사무총장은 “부산지역 대학에 유학생 수가 꾸준히 증가하고 있는데, 코로나19 확산으로 해외 현지에서 유학생 유치 활동을 직접 하지 못해 아쉽다”고 말했다.

그는 “온라인으로 만나는 이번 박람회가 언택트 시대에 더 좋은 유학생 유치 방안이자 기회가 될 것이다”라고 기대했다.

변성완 부산시장 권한대행은 “코로나19로 인한 비대면 시대에 맞춰 진행되는 이번 사이버 박람회를 통해 부산 지역 내 대학을 홍보하고, 우수한 외국인 유학생 유치를 위해 적극 지원하겠다”고 말했다.

박람회는 개최 기간 이후에도 1주일 정도 온라인으로 계속 홍보를 진행해 한국 유학을 희망하는 전 세계인들을 향해 손짓할 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr