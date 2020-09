[아시아경제 박소연 기자] SK이노베이션은 자사가 후원하는 사회적 기업의 제품으로 추석 선물 기획전을 운영한다고 20일 밝혔다.

SK이노베이션은 사회적 기업을 도와 사회 안전망을 만든다는 취지로 사내 온라인 쇼핑몰 '하이마켓'을 운영하고 있다.

추석을 맞아 지난 9일부터 다음 달 2일까지 하이마켓에서 진행하는 선물 기획전에 구성원들의 참여가 이어지고 있다고 회사는 전했다. 이날 오전 기준 매출액이 2000만원을 넘어섰다.

SK이노베이션 관계자는 "코로나19로 어려운 시기에 사회적 기업과 친환경 소셜 벤처기업을 돕고 사회적 가치를 창출하기 위해 이번 행사를 마련했다"고 말했다.

