코로나19 불황 가속화에 '해외직접투자' 2분기 연속 주춤…장기화땐 경상수지에 악영향

[아시아경제 주상돈 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 전세계적인 확산에 따라 우리나라의 올 2분기 해외직접투자가 1분기에 이어 또 감소했다. 해외직접투자가 줄면 해외법인을 통한 수익이 줄어들게 되고 결국 이는 경상수지에 부정적인 영향을 미치게 된다.

지난 18일 기획재정부는 2020년 2분기(4~6월) 해외직접투자액이 121억4000만달러로 전년 동기 대비 27.8% 감소했다고 밝혔다. 올 1분기(-4.0%) 보다도 감소폭이 크게 확대된 것으로 해외직접투자액이 2분기 연속 감소한 것은 2017년4분기~2018년1분기 이후 5분기 만이다. 올 1분기 투자액 감소율은 보고지연분을 반영함에 따라 -15.3%에서 -4%로 수정됐다.

월별 해외직접투자액 증감을 보면 코로나19에 따른 투자감소가 더 명확하게 확인된다. 올 1~2월은 지난해와 비슷한 수준을 보였지만 코로나19가 본격 확산된 3월엔 45.6% 줄었다. 감소세는 더 커져 4월 -38.3%, 5월 -60.0%를 기록했다. 다만 6월 들어 감소율은 -0.7%로 줄어든 상태다.

특히 제조업과 금융ㆍ보험업의 감소폭이 컸다. 올 1분기 43.7% 감소했던 제조업 해외투자액은 2분기 62.7%로 감소세가 더 가팔라졌다. 금융ㆍ보험업도 21.3% 줄었다. 문경환 기재부 대외경제총괄과장은 "코로나19 확산에 탓에 해외직접투자액이 감소했다"며 "제조업의 경우 현지 직접가서 투자를 결정해야 하는데 코로나19로 이동이 제한됐고, 금융ㆍ보험의 경우 코로나19로 인한 불확실성 탓에 투자액이 감소한 것"이라고 설명했다. 반면 부동산업은 저성장ㆍ저금리에 따른 수익원 다각화 기조로 인해 투자 증가세가 지속되며 전년대비 7.3% 증가했다.

해외직접투자는 우리나라에 주소를 둔 개인과 주된 사무소를 둔 법인이 외국법인의 경영에 참가하기 위해 해당 외국법인의 발행주식총수 또는 출자총액의 10% 이상을 투자한 경우와 외국에서 지점ㆍ사무소 등 영업소를 설치ㆍ확장ㆍ운영하거나 해외사업 활동을 하기 위해 자금을 지급하는 행위 등을 의미한다. 최근 급증한 개인투자자의 해외주식 투자는 포함되지 않는다.

