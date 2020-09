내일부터 온누리상품권 10% 할인… 1인당 최대 100만원

온누리상품권 구매한도, 월 70만원→100만원으로 상향

[아시아경제 장세희 기자]내일부터 종이 온누리상품권이 10% 할인된다. 오는 29일부터 추석 연휴 기간 동안에는 기차역 편의점에서 마스크를 최대 45% 세일한다. 직원들에게 추석 선물을 준 기업들은 내년에 부가가치세 비과세 혜택을 더 많이 받게 된다.

20일 기획재정부에 따르면 이 같은 내용이 담긴 각종 추석 민생안정 대책이 오는 21일부터 본격적으로 집행된다.

우선 21일부터 종이 온누리상품권이 10% 할인된 가격에 팔린다. 추석이 있는 이번 달만 1인당 최대 구매 한도가 50만원에서 100만원으로 커진다. 우체국이나 시중은행에 신분증을 제시하고 상품권을 현금으로 구매해야 할인 혜택을 받을 수 있다.

모바일 온누리상품권도 내일부터 연말까지 구매 한도가 월 70만원에서 100만원으로 상향되고 할인율은 10%가 적용된다. 모바일 상품권은 농협 올원뱅크, 제로페이, 페이코 등 앱을 통해 살 수 있다.

전국 기차역 편의점 282곳에서 마스크가 최소 16.7%에서 최대 44.9% 할인된 가격에 판매할 예정이다. 기간은 추석 연휴 전날인 오는 29일부터 마지막 날인 10월 4일까지 6일 동안이다. 약국에서 1500원 안팎에 팔리는 KF94 마스크를 이 시기 기차역 편의점에서 더 싸게 구매할 수 있다.

직원들에게 추석 선물을 준 기업들은 내년에 부가가치세 비과세 혜택을 평년보다 더 많이 받게 된다. 지금까지는 기업이 직원에게 명절, 생일, 경조사 선물을 지급할 경우 사원 1인당 연간 10만원까지 부가세 면세 혜택을 줬다.

한편 앞으로는 결혼·출산 등 비정기적 경조사와 생일, 명절 등 정기적 경조사 각각 10만원씩 총 20만원을 비과세한다. 정부는 이번 추석부터 혜택이 적용될 수 있도록 부가가치세법 시행령 개정안을 입법 예고했다.

