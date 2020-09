동네슈퍼 나들가게 1000여개 참여

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업부는 추석맞이 '동네슈퍼 공동세일전'을 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 오는 23일부터 29일까지 열린다. 한국수퍼마켓협동조합연합회와 한국나들가게협동조합연합회를 중심으로 1000여개 동네슈퍼와 나들가게가 참여한다.

행사 기간에는 추석 준비에 필요한 식료품과 제수용품, 선물세트, 주류, 음료 등 70여가지 상품을 최대 50% 할인된 가격으로 판매한다. 1만원 이상 구매한 고객에게 장바구니, 주방세제 등을 증정하는 이벤트도 마련했다.

행사에 참여하는 동네슈퍼와 나들가게 위치는 '착한슈퍼 누리집'을 통해 확인 가능하다.

중기부는 이번 행사를 통해 골목상권에 매출 증대 활력을 불어넣을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

