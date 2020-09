[아시아경제 구은모 기자] 쿠팡은 경기도 남양주2배송캠프에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 1명이 발생해 해당 캠프를 폐쇄했다고 18일 밝혔다.

확진자는 해당 캠프에서 분류 작업을 담당했던 협력업체 소속 직원으로 지난 16일까지 근무한 이후 이날 오후 코로나19 확진 판정을 받았다. 쿠팡 관계자는 "확진자는 가족이 코로나19 확진 판정을 받아 이날 오전 검사를 받았다"고 설명했다.

쿠팡은 캠프 근무자와 방문자 등에게 문자와 구두로 확진자 발생 사실을 알리고 추가 방역을 했다. 쿠팡은 인근 배송캠프를 활용해 배송에는 차질이 없도록 할 예정이다.

