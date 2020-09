지누스, 롯데백화점 관악점에 팝업스토어 운영

[아시아경제 김종화 기자]글로벌 가구 브랜드 지누스가 다음달 8일까지 롯데백화점 관악점 6층에 팝업스토어를 운영한다.

온라인을 통해 택배 주문이 가능한 압축 매트리스를 선보이고 있는 지누스는 지속적인 팝업스토어 운영을 통해 제품을 직접 경험하고 구매할 수 있는 공간을 확장해나가고 있다. 특히 올 추석을 앞두고 일상에 지친 부모님이나 아이들에게 숙면을 선물하고자 하는 많은 고객들의 발길이 이어질 것으로 예상된다.

이번 팝업스토어를 통해 주요 매트리스 제품과 프레임을 선보인다. 또 구매금액이 40만원 이상인 고객에게 인체공학적 디자인으로 설계된 컨투어 필로우를 증정하는 이벤트를 진행한다.

지누스 관계자는 "최근 편안한 휴식과 숙면에 대한 니즈가 어느 때보다 높아지면서 지누스 제품을 매장에서 직접 체험해보고 구매할 수 있도록 이번 팝업스토어를 기획했다"며 "앞으로도 온오프라인 모두에서 소비자들과의 접점을 확대하고 다채로운 프로모션을 선보일 것"이라고 전했다.

