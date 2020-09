[아시아경제 허미담 기자] 서울 송파구는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 6명이 추가로 나왔다고 17일 밝혔다.

송파구에 따르면 마천2동 거주자인 317번 확진자와 318번 확진자는 16일 검사를 받고 확진 판정을 받았다. 두 사람 모두 관내 310번 확진자의 접촉자다.

319번 확진자는 가락2동 거주자로 감염경로는 조사중이다.

320~322번 확진자는 모두 잠실본동 거주자로 고양시 확진자의 접촉자다.

6명 모두 16일 검사를 받고 같은날 확진 판정을 받았다.

