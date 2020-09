[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전라북도의회는 17일 진안군청에서 집중호우 기간 동안 피해를 본 가구들을 위한 물품 전달식을 가졌다.

이 날 전달식에는 전라북도 이한기 도의원이 참석하여 집중호우 기간 동안 피해를 본 가구들을 위해 써달라며 라면과 화장품 등 생필품을 전달했다.

이한기 도의원은 “유례없던 장마와 끊임없이 몰아친 태풍으로 많은 군민들이 피해를 봐 너무 가슴이 아팠다”며 “적지만 필요한 곳에 요긴하게 쓰였으면 하는 마음이다”라고 전했다.

이에 전춘성 진안군수는 “전라북도의회가 보내주신 지원이 호우기간동안 피해를 본 군민께 큰 힘이 될 것이다”라며 “어려운 시기에 따뜻한 도움주신 전라북도의회에 진심으로 감사드린다”고 말했다.

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr