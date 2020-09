‘정관 에듀파크’ 국비 59억원 땄다 … 생활SOC 복합화사업 공모 선정돼

부산 기장군, ‘정관 빛?물?꿈 교육행복타운 조성사업’ 2단계 공모서 신청 국비 전액 ‘OK’

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군이 국무조정실에서 주관하는 2021년 생활SOC 복합화사업 전국 공모에 참여해 17일 최종 사업로 선정됐다.

생활SOC 복합화 사업은 실생활과 밀접하게 관련된 기반 시설을 복합적으로 조성하는 사업이다. 사업권을 따내기 위해 전국 지자체들이 치열한 경쟁을 펼치는 공모사업 가운데 하나다.

기장군은 주민 숙원사업인 ‘정관 빛·물·꿈 교육행복타운 조성사업’의 2단계인 ‘정관 에듀파크’를 조성하기 위해 지난 4월 국비 공모 신청을 하며 도전장을 냈다.

균형위와 관계 부처의 최종 검토 결과 신청한 국비 59억5000만원 전액을 지원받게 됐다. 이는 부산시에 선정된 16개 사업 중 가장 큰 규모이다.

이에 따라 총사업비 413억원의 ‘정관 에듀파크’ 건립공사가 척척 진행될 예정이다.

정관 빛·물·꿈 교육행복타운 조성사업은 정관읍 모전리 일대에 총사업비 1100여억원을 투입해 공공편익시설인 스포츠 교육 문화 복합센터를 조성하는 사업이다.

기장군 슬로건인 ‘전통과 첨단이 조화되는, 빛과 물 그리고 꿈의 도시 기장’의 ‘빛·물·꿈’을 테마로 해 1~3단계로 진행된다.

2023년 전체 준공을 목표로 하고 있다. 부지매입비 274여억원을 포함해 부지조성과 실시설계비 등으로 430여억원을 투입했다. 현재 2단계 에듀파크 건축을 위한 관련 절차를 진행 중이다.

이번에 국비를 지원받게 된 ‘빛’ 테마 2단계 사업 ‘정관 에듀파크’는 총사업비 약 413억이 든다. 지하1층~지상4층, 연면적 약 1만900㎡ 규모의 교육?문화?복합센터(외국어·어린이·장난감도서관, 거점영어센터, 청소년 문화의집, 실내공연장 등)로 조성된다.

군민들이 문화교육복지 등의 통합서비스를 한 곳에서 제공받을 수 있는 문화 인프라를 구축해 주민활용도가 높을 것으로 기대된다.

이 외에도 어르신을 위한 기장문화원 분원, 맞벌이 부부 등을 위한 다함께 돌봄센터 등 각종 주민 편익시설이 들어선다.

국내 최대 규모의 레인을 갖춘 실내복합수영센터, 1단계 ‘아쿠아드림파크’ 사업은 지난 6월 12일에 착공해 8월부터 본격적으로 공사 중이다.

2021년 12월 준공을 목표로 하고 있다. 생존수영이 필수 교과과정에 편성된 만큼 군민의 건강을 지키는 것은 물론 교육청·어린이집·학교와 연계해 생존수영 교육장으로 활용도가 높을 것으로 기대된다.

이 외에도 사계절 이용 가능한 야외 가족 물놀이장, 겨울철 썰매장 운영 등으로 군민의 다양한 문화·체육 수요를 충족할 수 있는 복합시설로 탄생할 예정이다.

오규석 기장군수는 “정부의 좋은 평가를 받아 국비 지원을 받게 돼 기쁘게 생각한다”며 “사업 추진에 차질이 없도록 사전절차 이행 등 빈틈없이 준비하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr