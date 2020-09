산청군, 군내버스 노선 확대사업 결실

2년간 생초·신등 등 16개 노선 신설·변경

실시간 버스 운행정보 시스템 구축도 추진



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 고령 인구가 많은 지역 여건에 대응한 맞춤형 교통서비스를 제공하기 위해 군내버스 운행노선 확대사업을 추진하고 있다고 17일 밝혔다.

군은 노선 확대사업을 통해 지난 2019년 생초 원기마을 경유, 금서 산청요양병원 경유, 신안면 신기-청현지역 왕복운행, 신등 장천·두곡·물산 등 6개 마을 버스노선을 확대 변경하고 단성 서부지역·청계지역·관정지역 3개 노선을 신설했다.

올해에는 9월부터 산청읍 내리 한밭마을, 오부면 중매마을, 신안면 수월 전원마을 3곳에 1일 2회 연장 운행이 시행된다.

또 오부 정지마을, 신안 심거마을, 신안 공간 하이빌, 생비량면 도전 다리 등 4곳에 승객대기소를 신설하는 등 마을주민들의 대중교통 편의를 높였다.

이처럼 노선과 승객대기소를 확대·신설할 수 있었던 것은 산청군과 버스 운행사가 지역주민들의 대중교통 복지향상을 위해 수차례 협의를 거쳐 논의했기 때문이다.

군은 버스노선 신설·확대와 함께 앞으로 농어촌 지역통합 BIS(버스 정보시스템)를 구축, 실시간 버스 운행 정보를 제공할 방침이며, 올해 하반기부터는 군 노선별 운행실태 분석을 위한 군내버스 운송수지 분석용역도 실시할 예정이다.

군 관계자는 “상대적으로 대중교통을 이용하기 불편했던 마을로의 버스 운행이 확대돼 해당 지역주민들의 교통복지 향상은 물론 경제 활성화도 기대된다”며 “앞으로도 지역별, 어르신 맞춤형 교통정책이 추진될 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

이 사업은 고령자와 장애인 등 교통약자들에게 버스 탑승 편의 제공과 함께 버스터미널 이용객을 대상으로 버스 시간·노선 안내 등의 서비스를 제공하는 사업이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr