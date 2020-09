'국민의힘 복당' 권성동 "정부·여당 견제, 할 말은 하는 중진될 것"

복당 꾸준히 요구해온 장제원 "눈물나려해" 환영

[아시아경제 김혜민 기자] 5개월여 만에 국민의힘에 복당한 권성동 의원은 17일 "중진의원으로서 정부·여당이 잘못하는 것을 바로잡고, 중앙에서 할 말은 하는 당당한 국회의원이 되겠다"고 말했다.

권 의원은 이날 국민의힘 비상대책위원회에서 복당안이 가결된 직후 자신의 페이스북에 "당선 후 국민의힘으로 돌아가겠다는 약속을 지키게 돼 기쁘다"며 이 같은 소감을 밝혔다.

4선인 권 의원은 지난 4·15 총선 공천에서 컷오프되자 탈당 후 무소속으로 출마해 당선됐다.

권 의원을 비롯해 홍준표·김태호·윤상현 의원 등 이른바 '무소속 4인방' 중 복당 허용 결정은 이번이 처음이다. 이 중 권 의원은 가장 적극적으로 복당 의지를 밝혀왔다. 당선 후에도 계속해서 복당 의지를 보였고, 당선 직후 복당을 신청했다.

당 지도부에 이들에 대한 복당을 꾸준히 요구해 온 장제원 의원은 자신의 페이스북에 "많이 늦은 감이 있지만 비대위가 권 의원에 대한 복당 절차를 정상적으로 진행해준데 대해 평가한다"고 말했다.

그는 "성동이형! 너무도 당현한 일인데, 눈물이 나려고 한다"고 환영하며 "마음고생 많았다. 그동안의 이런저런 시련들 모두 떨쳐버리고 국가와 당을 위해 큰 역할을 해달라"고 적었다. 그러면서 "남아있는 무소속 의원들에 대한 복당 또한 빠른 시간 내에 정상적으로 진행해주길 기대한다"고 덧붙였다.

