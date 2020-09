부경대 교수, 미국화학회 국제학술지 ‘랭뮤어’ 표지논문 게재

임도진 화학공학과 교수, ‘액체방울 접촉충전 현상’ 규명… 차세대 디지털 기술 활용

…

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대 화학공학과 임도진 교수의 논문이 국제학술지 ‘Langmuir(랭뮤어)’ 최근호인 36호 표지논문으로 장식돼 논문의 가치에 이목이 쏠리고 있다.

SCI급 학술지인 Langmuir 표지논문에 실린 임 교수의 논문은 ‘Effect of Deformation on Droplet Contact Charge Electrophoresis’이다.

이 논문은 미세유체 분야의 새로운 기술로 떠오르고 있는 작은 액체방울(액적) 접촉충전 현상의 핵심적인 기초 현상을 규명하고 있다.

‘액적 접촉충전’ 현상이란 비전도성 매질 내에 존재하는 전도성 액적이 고압의 전극에 직접 접촉하면 접촉과 동시에 액적이 전극과 같은 전하로 충전되면서 전기적 반발력에 의해 반대편 전극으로 이동하는 현상을 말한다.

임 교수는 이 논문에서 액적이 전기장 하에서 변형됨에 따라 달라지는 충전량의 변화와 유체 내에서 움직일 때의 저항력을 정확하게 계산한 결과를 제시했다.

이 연구결과는 차세대 디지털 미세유체 기술의 활용성을 크게 높일 수 있는 필수 기초 연구결과로 평가받는다.

액적 접촉충전 현상을 기반으로 한 디지털 미세유체 기술은 전기를 이용해 작은 액체방울을 개별 생물 반응기로 활용할 수 있어 세포 배양·관찰, 약물 반응성 검사 등 생명과학과 의학 분야에 활용 가능성이 매우 높은 차세대 기술로 떠오르고 있다.

임 교수는 한국연구재단 이공학 개인기초연구 사업의 지원을 받아 연구를 진행했다. 지난 4월에도 관련 연구를 이 학술지 표지논문에 게재하는 등 연구역량을 인정받고 있다.

Langmuir는 노벨 화학상 수상자인 어빙 랭뮤어(Irving Langmuir)를 기리기 위해 미국화학회(ACS)가 1985년 창간했다. 화학, 재료, 콜로이드와 표면과학 분야에서 세계적 권위를 자랑하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr