[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 연하나가 근황을 전했다.

16일 연하나는 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다.

사진 속 그는 쉬폰 소재의 원피스 차림으로 의자에 앉아 옆모습을 자랑하고 있다. 그녀의 청순한 외모가 시선을 사로잡는다.

한편 연하나는 '미스틴터콘티넨탈 서울 2018' 선, 미스인터콘티넨탈 한국 2018'에서 미를 수상했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr