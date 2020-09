[아시아경제 김봉주 인턴기자] 그룹 핑클 출신 성유리가 운동 중 근황을 전했다.

성유리는 15일 인스타그램 스토리에 "거북목 펴져라"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 운동 기구에 몸을 맡긴 채 바른 자세로 몸을 펴고 있는 성유리 모습이 담겼다. 그의 여리여리한 몸매가 눈길을 끈다.

성유리는 남다른 유연성으로 감탄을 자아냈고, 누리꾼들은 성유리가 거북목이었냐며 놀라는 반응을 보였다.

한편, 성유리는 2017년 프로골퍼 안성현과 결혼했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr