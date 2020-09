이엔플러스, 그래핀 활용 전기차 배터리 본격 상용화…유럽 주요 업체 협력

[아시아경제 박형수 기자] 이엔플러스 이엔플러스 074610 | 코스피 증권정보 현재가 5,640 전일대비 440 등락률 +8.46% 거래량 10,496,475 전일가 5,200 2020.09.16 13:59 장중(20분지연) 관련기사 가장 이슈되었던 병동 부족 현상! 이제는 세균잡는 음압병동이 대세!이엔플러스, 그래핀 테마 상승세에 11.89% ↑[특징주] 이엔플러스, 수소·전기차 공공기관 100% 도입에 中2차전지 업체 지분 부각 close 가 미국 주요 전기차 제조회사에 2차전지 제조장비를 납품하는 기업과 전기차 배터리 개발에 직접 뛰어든다.

이엔플러스는 16일 이차전지개발 전문 기업 미디어테크와 유럽 슬로바키아 최초의 자동차 배터리 제조사인 Inobat의 전기차 배터리 '60Ah, 260Wh/kg'를 공동으로 개발해 판매하기로 했다고 밝혔다.

코트라에 따르면 Inobat은 슬로바키아 최초의 전기차 배터리 생산법인으로 지난 5월 브라티슬라바에서 40km 거리에 있는 트르나바(Trnava) 지역의 보데라디(Voderady) 공단 내에 2만7000㎡의 부지를 구매했다. 내년 양산을 목표로 연 10GWh의 배터리를 생산할 계획이다.

관련 업계에 따르면 Inobat의 연 10GWh 규모는 투자 금액만 약 1조원 이상이다. Inobat은 공단내 전기차 배터리 생산을 위한 설비를 준비 중이다.

이엔플러스와 미디어테크는 현재 60Ah, 260Wh/kg 배터리의 초도물량을 수주받아 제작, 납품 예정이다. 또한 Inobat사는 내년 착공예정인 10Gwh 생산라인 구축이전에 테스트라인으로 준비중인 0.5Gwh에 들어갈 설비납품도 추진하고 있다.

이엔플러스는 미디어테크와 Inobat사의 전기차 배터리 생산, 개발에 대응하기 위해 전기차 배터리 공동 개발, 제조설비 판매, 그래핀 소재 부품 개발을 목적으로 업무 협약도 완료했다.

Inobat의 전기차 배터리 제품에 대해 이차전지 극판부터 생산 라인에 투입, 제품을 생산 할 예정이다. 배터리 및 설비 수주를 위한 노력을 공동으로 진행할 계획이다.

미디어테크는 1988년 설립했다. 이차전지 제조 장비와 컨설팅 전문회사로 30년 이상 본 사업을 영위하고 있다. 미디어테크는 이미 미국 메이저 전기차 제조 회사와 40억원 규모 이차전지 제조설비와 미국 GM, SK이노베이션, 삼성SDI 등에 납품하는 등 이차전지 업계에서는 숨은 강자로 알려졌다.

