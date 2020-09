랑세스, 아시아 고객 대상 온라인 기술 전시회 개최

[아시아경제 황윤주 기자] 랑세스(LANXESS)가 9월 15일부터 17일까지 3일간 온라인 기술 전시회 '버추얼 데이(Virtual Day)'를 개최한다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 우려 속에 오프라인 세미나, 행사 등이 제한되면서, 랑세스는 온라인으로 세미나와 가상전시관을 마련하고 아시아 지역 고객을 겨냥한 적극적인 온라인 마케팅에 나섰다.

온라인 기술 세미나는 ▲뉴 모빌리티 솔루션 ▲플라스틱 및 첨가제 ▲건설 및 페인트 코팅 ▲전기?전자 ▲윤활유 첨가제 등 50개 이상의 주제로 랑세스 최신 소재 및 기술, 적용 사례를 소개한다.

인터랙티브 3D 전시관도 운영한다. 720도 회전이 가능한 부스를 돌아보며 다양한 제품과 솔루션 등을 가상으로 체험하고 필요한 정보를 얻을 수 있다. 제품 브로셔 등 상세한 제품정보를 제공하는 다운로드 센터도 운영한다.

랑세스는 이번 기술전시회에서 최근 전략비즈니스로 집중하고 있는 뉴 모빌리티 솔루션을 대거 선보인다.

전기차 등 친환경차 주요 소재로 주목받고 있는 고성능 엔지니어링 플라스틱 '듀레탄(Durethan®)'부터 자동차 구조 부품용 최첨단 플라스틱-금속 하이브리드(PMH) 기술, 전기차 배터리 양극재용 금속 물질 추출에 활용되는 '레바티트(Lewatit®)' 이온교환수지 등 뉴 모빌리티 솔루션으로 폭넓게 활용될 수 있는 핵심 소재를 소개한다.

페인트 및 컬러 콘크리트 주요 소재인 무기안료, 헥사브로모사이클로도데칸(HBCD) 대체제로 체내 축적 위험이 없는 친환경 고분자 난연제 ‘에메랄드 이노베이션™ 3000’ 등 지속가능한 건설 솔루션도 중점적으로 선보인다.

가상전시관 및 기술 세미나 일정 등은 랑세스 '버추얼 데이' 웹페이지에서 확인 가능하다.

고제웅 랑세스코리아 대표는 "고객과의 접점을 마련하고 새로운 비즈니스를 발굴할 혁신적 대안으로 온라인 전시회를 기획했다"며 "안전하고 편리하게 랑세스 제품 및 솔루션을 선보일 수 있는 기회가 될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

