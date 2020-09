안승남 구리시장 "전체 시민 독감 예방접종 검토" 지시

[아시아경제(구리)=이영규 기자] 경기 구리시가 전체 시민을 대상으로 독감 예방접종을 검토하고 있다.

이는 코로나19와 독감이 동시에 유행하는 이른바 '트윈데믹(Twindemic)'이 발생할 경우 상황 통제가 불가능할 수 있다는 판단에 따른 것이다.

안승남 구리시장은 앞서 전체 시민을 대상으로 예방접종을 할 경우 선거법 저촉 여부, 예산 상황, 백신 수급 현황, 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 등을 관련 부서에서 종합 검토하도록 지시했다.

안 시장은 "사상 유례없는 코로나19는 여전히 우리 곁에 머물러 있고, 언제든 2차 유행을 경고하는 엄중한 시기에 놓여 있다"며 "이를 극복하기 위해서는 최고의 백신인 마스크 착용과 계절 인플루엔자 예방 접종이 필요해 시에서 지원하는 방안을 검토하고 있다"고 밝혔다.

독감은 인플루엔자 바이러스가 원인으로 비말을 매개로 감염되는 질환이다. 코로나19와 같이 발열, 기침 등 증상이 비슷하다. 따라서 유증상자를 병원에서 가려내기가 쉽지 않을 뿐만 아니라, 독감환자를 코로나19 감염 위험자로 간주할 가능성이 높다.

