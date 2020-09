한컴위드, 네이버와 사설인증 시장 선점 위해 맞손

PKI 인프라 활용한 사설인증 서비스 제공

한글과컴퓨터그룹 계열사 한컴위드가 네이버와 사설인증 시장 선점을 위한 협력에 나선다.

한컴위드는 15일 경기도 성남 한컴타워에서 네이버와 함께 '사설인증 사업 협력을 위한 업무협약'을 체결했다.

이번 협약을 통해 한컴위드는 기존의 PKI 인프라를 활용한 사설인증 서비스를 제공하고, 네이버는 고객이 신뢰할 수 있는 안전한 인증서를 발급하는 발급기관의 역할을 수행할 예정이다.

한컴위드는 21년간 공인인증 솔루션을 공급하면서 축적해온 기술력과 고객층을 기반으로 '네이버 인증서' 도입을 위한 맞춤형 컨설팅과 기술 지원 등을 제공할 계획이다.

한컴위드는 2018년 웹기반 무설치 간편인증 솔루션 '애니핀'을 출시해 삼성화재에 공급하는 등 사설인증 시장에 빠르게 대응해왔다. 이후에도 생체인증 솔루션 '한컴패스'로 PC와 모바일, IoT플랫폼에서 생체인증을 지원하는 국제생체인증 기술표준 FIDO2 인증을 획득하는 등 다양한 인증 기술들을 개발해왔다.

이날 협약식에는 홍승필 한컴위드 대표와 오경수 네이버 인증사업 총괄을 비롯한 양사 주요 관계자들이 참석했다. 홍 대표는 "이번 협력으로 강력한 보안성과 편의성을 갖춘 인증 서비스를 제공해 사설인증 시장에서 경쟁력을 확보하겠다"고 말했다.

