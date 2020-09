코로나에도…'규제자유특구' 1년간 662명 고용창출

중소벤처기업부

특구 활성화 추진

[아시아경제 김대섭 기자] 규제자유특구 내 기업들이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 경기침체에도 1년간 662명의 일자리를 창출한 것으로 나타났다. 규제자유특구제도의 활성화와 특구 내 투자 유치, 지역으로의 기업 분산 등이 고용 창출에 영향을 미쳤다.

중소벤처기업부는 15일 정부서울청사에서 열린 국무회의를 통해 규제자유특구 내 200개 기업의 사업장별 고용현황을 조사한 결과, 특구 지정 전 4153명과 비교해 1년간 662명(15.9%)의 고용이 늘어났다고 밝혔다.

이번 고용현황은 지난해 지정된 1·2차 특구사업자(기업 등) 246개 중 병원과 공기업 등 46개사를 제외한 올해 7월 말 기준 200개사의 특구 내 소재 사업장별 조사 결과다. 특구사업자의 신규 고용 인력은 평균 3.3명으로 조사됐다. 정규직 568명, 비정규직 94명을 고용했다. 전북 친환경자동차특구에서 가장 많은 98명의 고용 증가를 기록했다.

기업규모별로는 소기업·소상공인 39.6%(262명), 중기업 25.5%(169명), 중견기업 16.8%(111명)이 전체 특구사업자 일자리 증가의 81.9%(542명)를 차지했다. 업력별로는 창업 후 3년 미만 14.2%(94명), 창업 후 3년 이상 7년 미만 14.2%(94명), 창업 후 7년 이상이 71.6%(474명)로 전체 특구사업자 중 창업 후 7년 이상 기업에서 고용 증가 폭이 컸다.

고용 규모와 증가율이 모두 높은 업종은 제조업·정보통신업·전문과학 및 기술서비스업(481명)으로 나타났다. 전체 고용 증가(662명)의 72.7%를 차지했다. 이 가운데 모빌리티(자율차ㆍ친환경차 등), 의료기기, 배터리 등 제조업의 비중이 48.3%(320명)로 조사돼 가장 높았다.

지역으로의 기업 분산에 따른 일자리 창출 효과도 나타났다. 타 지역에서의 이전 기업 100개를 통한 고용 증가 비중은 39.6%(262명)를 기록했다.

규제자유특구는 지역과 기업이 직면한 신사업 관련 덩어리 규제를 패키지로 완화하기 위해 지난해 4월 도입된 제도다. 지난해 7월과 11월, 올 7월 3차례에 걸쳐 전국에 21개 특구를 지정하고 125개 규제특례를 허용했다. 바이오·미래교통·정보통신·자원에너지 등 61개 신기술 분야 기업 391개 이상이 실증사업에 참여하고 있다.

특히 규제자유특구 내 공장설립 등 3169억원의 투자가 유치됐다. 402억원의 벤처캐피털 투자, 100개 기업이 특구로 이전하는 등 성과를 보였다. 향후 특구사업자는 2021년 말 실증 종료 시까지 총 981명의 신규 고용 계획이 있는 것으로 조사됐다.

중기부는 규제자유특구의 지난 1년 성과와 발자취를 국민이 알기 쉽도록 정리한 '2020 규제자유특구 백서'를 발간했다.

박영선 중기부 장관은 "규제자유특구가 미래 전략산업의 전진기지 역할을 주도하고 특구 내에서 고용이 활성화 될 수 있도록 사업화를 밀착 지원하고 지역 혁신성장의 성과가 조기에 가시화 될 수 있도록 철저한 사후관리를 병행해 나가가겠다"고 강조했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr