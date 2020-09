속보[아시아경제 한승곤 기자] 윤미향 더불어민주당 의원은 14일 검찰의 불구속 기소 결정에 대해 법정에서 결백을 증명하겠다고 밝혔다. 당에는 혐의가 소명될 때까지 모든 당직에서 사퇴하겠다는 입장을 표명하며 수용을 요청했다.

정의기억연대(정의연) 이사장을 지낸 윤 의원은 검찰의 불구속 기소 발표 직후, 입장문을 통해 "지난 석 달 동안 나와 단체, 그리고 활동가들은 성실히 수사에 임했고, 충분히 해명했다"며 "그럼에도 불구속 기소를 강행한 검찰의 수사결과에 깊은 유감"이라고 했다.

