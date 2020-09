신호위반 질주하던 포르쉐로 7중 추돌 사고…8명 다쳐

포르쉐 동승자·오토바이 운전자 크게 다쳐

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 퇴근 시간 신호를 위반해 질주하는 포르쉐에 승용차와 버스, 오토바이 등 7중 추돌 사고가 발생했다. 이 사고로 6명이 중경상을 입고, 일대 도로가 큰 정체를 빚었다.

14일 경찰 등에 따르면 이날 오후 5시43분께 부산 해운대구 도시철도 중동역 교차로에서 신호를 위반하고 과속하던 포르쉐가 승용차 4대를 연이어 들이받았다.

이후 포르쉐는 대형 버스, 오토바이와 충돌하면서 7중 연쇄 추돌 사고로 이어졌다.

이 사고로 포르쉐에 타고 있던 동승자 40대 A씨와 오토바이 운전자 B씨가 크게 다쳤다. 포르쉐 운전자 40대 C씨와 승용차 4대 운전자 등 총 6명도 경상을 입어 병원으로 옮겨졌다.

퇴근 무렵 벌어진 7중 추돌사고로 사고 차량이 도로에 나뒹굴면서 이 일대 도로가 큰 정체를 빚기도 했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr