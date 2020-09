"대정부 질문서 '못난 엄마' 사연팔이"…국민의힘, 추미애 맹공

[아시아경제 이지은 기자] 추미애 법무부 장관이 14일 대정부질문에서 아들의 휴가 의혹에 대해 답한 것과 관련, 국민의힘이 "대정부 질문서 궁금하지도 않은 사연팔이에 주력했다"고 비판했다.

김은혜 국민의힘 대변인은 14일 구두논평을 통해 "오늘도 추 장관은 국민들이 가장 듣고 싶은 말은 하지 않았다"며 이같이 비판했다.

그는 "왜 보좌관은 미복귀 아들의 부대로 전화 했는지, 통역병 선발 압력은 어떻게 된 것인지 말하지 않았다"며 "오로지 '남편과 아들은 몸이 불편하고', '아들 훈련 마치는 날 못간 못난 엄마' 등 묻지도 않고 궁금하지도 않은 '사연팔이'에 주력할 뿐"이라고 지적했다.

김 대변인은 "'현역은 안가도 됐다'며 대한민국 군필 청년을 조롱하고, 되레 '(통역병을) 충분히 해낼 능력 가진 아이', '군에서 (추 장관 아들임을)먼저 알아보고 제비뽑기로 떨어뜨렸다'는 난데없는 음모론을 제기한다"며 '아들을 군에 집어넣은 엄마'라는 추 장관의 발언에 대해 "대한민국 남성 모두가 묵묵히 수행해온 군에 아들을 보낸 것이 그렇게 속상한 일인가"라고 꼬집었다.

그는 "내 편을 위한 공격 개시에 이 시간에도 공익제보자는 인격살인을 당하고 있고, '조국 전 장관 데자뷔'인듯 무명씨의 증인이 인터뷰를 자임하며, 공익제보를 다룬 언론은 빠른 속도로 수사당하고 있다"며 "추 장관은 지금이라도 장관직에 대한 미련을 거두기를 바란다"고 말했다.

최형두 국민의힘 원내대변인도 "정기국회 첫 대정부 질문에서 여당의원들이 줄줄이 추 장관의 아들 군무이탈 의혹을 장시간 비호했다"며 "간단한 검찰수사로 금방 끝낼 수 있는 법무장관 아들 군무이탈 의혹이 8개월째 풀리지 않고 있다"고 지적했다.

그는 "지금 국민들의 시름과 고통이 태산 같고 정부여당이 풀어야 할 숙제는 첩첩산중"이라며 "장관이 직접 해명하고 신속 엄정한 수사로 해결될 사안이지, 여당은 청와대와 정부의 변호인이 아니다"라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr