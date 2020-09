[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구보건소가 비대면 걷기 챌린지 ‘하루 만보 걷기’를 운영한다고 14일 밝혔다.

이번 걷기 챌린지는 코로나19 장기화로 신체활동이 부족해진 주민의 일상생활 속 비대면 신체활동을 유도하기 위해 마련됐다.

하루 만보 걷기 챌린지는 서구주민, 서구 소재 직장을 다니는 누구나 참여 가능하다.

오는 16일부터 25일까지 10일간 매일 1만보 이상을 걸어 누적 10만 걸음 이상 달성자 100명(선착순)에게 모바일 문화상품권 1만 원이 제공된다.

챌린지 달성 후 서구 주민임을 증명하는 사진(신분증 또는 명함)과 스마트폰 내 걸음수 통계화면을 캡쳐해 연락처와 함께 서구보건소 담당자에게 메일을 발송하면 된다.

자세한 내용은 광주 서구보건소 건강증진팀으로 문의하면 된다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr