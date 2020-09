LG전자, 최근 5일 개인 136만 9037주 순매도... 주가 9만 1500원(-0.97%)

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 91,500 전일대비 900 등락률 -0.97% 거래량 906,213 전일가 92,400 2020.09.14 13:03 장중(20분지연) 관련기사 자! 태양광 한번 더 갑니다! KS인증 취득! 사업 본격화!!LG 시그니처 새 앰버서더에 올리비아 팔레르모… 밀레니얼 세대 공략LG전자, 이시간 주가 -1.72%.... 최근 5일 개인 135만 179주 순매도 close 는 14일 오후 12시 30분 현재 전일보다 0.97% 내린 9만 1500원에 거래되고 있다. 거래량은 86만 2326주로 전일 거래량 대비 57.76% 수준이다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 91,500 전일대비 900 등락률 -0.97% 거래량 906,213 전일가 92,400 2020.09.14 13:03 장중(20분지연) 관련기사 자! 태양광 한번 더 갑니다! KS인증 취득! 사업 본격화!!LG 시그니처 새 앰버서더에 올리비아 팔레르모… 밀레니얼 세대 공략LG전자, 이시간 주가 -1.72%.... 최근 5일 개인 135만 179주 순매도 close 는 글로벌 가전 및 정보통신기기 제조업체로 알려져 있다.

9월 14일 SK증권의 이동주 연구원은 ' 3Q20 5G 신제품 라인업 출시로 점유율 상승세 지속. VS 는 전방 주요 공장 가동률 회복과 신규 프로젝트 양산 개시로 시장 대비 빠른 속도로 정상화. 2H20 중 흑자 전환 기대감 높음. 약점이었던 MC 적자와 VS 의 visibility 해소 구간. H&A 는 더욱 견고해지는 시장 입지 확인. '이라며 LG전자의 목표가를 11만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 LG전자를 136만 9037주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 18만 9310주 순매수, 119만 1836주 순매수 했다.

