대웅제약 "호이스타정, 멕시코서 코로나19 임상2상"

[아시아경제 조현의 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 1,000 등락률 +0.86% 거래량 49,206 전일가 116,000 2020.09.14 10:02 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약, 코로나19 치료제 니클로사마이드 인도1상 투약대웅제약 구충제성분, 필리핀서 코로나 치료제 임상계획 승인대웅제약, 美 보툴리눔 톡신 치료시장 진출 속도 close 은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제로 개발 중인 '호이스타정(성분명 카모스타트메실산염)'에 대해 멕시코에서 해외 연구자 2상 임상에 최초 돌입한다고 14일 밝혔다. 호이스타정은 만성 췌장염 및 위 절제 수술 후 역류성 식도염 치료제다.

이번 임상은 2상으로 멕시코 살바도르 주비란 국립의학·영양연구소를 중심으로 진행되며 경증 또는 중등증의 코로나19 외래환자 180명을 두 그룹으로 나눠 40일간 실시한다. A그룹(90명)에는 카모스타트를 14일간 경구투여하고 B그룹(90명)은 카모스타트의 위약군을 투약하여 임상적 증상 완화를 비교 평가한다.

대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 1,000 등락률 +0.86% 거래량 49,206 전일가 116,000 2020.09.14 10:02 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약, 코로나19 치료제 니클로사마이드 인도1상 투약대웅제약 구충제성분, 필리핀서 코로나 치료제 임상계획 승인대웅제약, 美 보툴리눔 톡신 치료시장 진출 속도 close 은 원활한 해외 연구자 임상을 위해 지난 8월 19일 한국파스퇴르연구소, 한국원자력의학원과 공동연구 협약을 맺었다. 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 1,000 등락률 +0.86% 거래량 49,206 전일가 116,000 2020.09.14 10:02 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약, 코로나19 치료제 니클로사마이드 인도1상 투약대웅제약 구충제성분, 필리핀서 코로나 치료제 임상계획 승인대웅제약, 美 보툴리눔 톡신 치료시장 진출 속도 close 은 임상시험에 필요한 의약품 공급과 해외 임상시험 승인을 지원한다. 한국파스퇴르연구소는 해외 임상개발 네트워크 구축 및 운영관리를, 한국원자력의학원에서는 임상 프로토콜 개발을 협력한다.

전승호 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 1,000 등락률 +0.86% 거래량 49,206 전일가 116,000 2020.09.14 10:02 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약, 코로나19 치료제 니클로사마이드 인도1상 투약대웅제약 구충제성분, 필리핀서 코로나 치료제 임상계획 승인대웅제약, 美 보툴리눔 톡신 치료시장 진출 속도 close 사장은 “이번 멕시코 연구자 임상을 시작으로 호이스타정의 글로벌 코로나19 치료제로서의 개발 가속화를 기대한다”며 “ 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 1,000 등락률 +0.86% 거래량 49,206 전일가 116,000 2020.09.14 10:02 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약, 코로나19 치료제 니클로사마이드 인도1상 투약대웅제약 구충제성분, 필리핀서 코로나 치료제 임상계획 승인대웅제약, 美 보툴리눔 톡신 치료시장 진출 속도 close 은 카모스타트를 포함해 현재 코로나19 치료제로 개발 중인 니클로사마이드 등의 개발을 가속화해 모든 코로나19 환자들에게 다양한 치료옵션을 제공할 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr