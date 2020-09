[아시아경제 오주연 기자] 금호산업 금호산업 002990 | 코스피 증권정보 현재가 6,740 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,770 2020.09.14 08:15 장시작전(20분지연) 관련기사 공정위, 아시아나 총수·법인 검찰 고발…과징금 320억아시아나 노딜 소송전 예고…책임 떠넘기며 '네 탓 공방'이동걸 산은 회장, 아시아나항공 매각 관련 "다음주 입장 밝힐 것" close 은 LH공사와 1492억원 규모의 시흥장현 A-9BL 아파트 건설공사 11공구 공급계약을 체결했다고 14일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 9.34%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr