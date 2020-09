메쉬코리아, 푸드 컴퍼니 '쿠캣' 상품 당일 배송

부릉 기업물류 서비스로 상품 당일 배송

[아시아경제 김철현 기자] '부릉'을 운영하는 물류 스타트업 메쉬코리아(대표 유정범)는 쿠캣(대표 이문주)과 당일 배송을 위한 업무제휴 협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.

이번 MOU를 통해 메쉬코리아는 쿠캣마켓 상품을 당일 배송하는 것을 시작으로 주문·배송 시스템 연동 등 쿠캣마켓 상품의 배송 역량 강화를 위해 협력해 나갈 계획이다. 부릉 기업물류 배송을 이용하면 기존 2~3일 걸리던 배송 기간이 주문한 당일 수령으로 개선된다. 메쉬코리아는 미디어커머스 기업의 특성에 맞는 최적화된 물류 시스템과 프로세스 구축을 통해 쿠캣마켓의 매출 극대화에 협력할 계획이다.

쿠캣은 '오늘 뭐 먹지?', '쿠캣', '맛집뉴스' 등 소셜네트워크서비스(SNS) 채널 구독자 3200만 명을 보유한 국내 푸드 스타트업으로, 음식 관련 콘텐츠와 함께 자체 브랜드(PB) 전문 쿠캣마켓 등을 운영하고 있다. 쿠캣마켓 코엑스 스타필드점을 시작으로 서울에 20여 개의 오프라인 매장도 보유하고 있다.

유정범 메쉬코리아 대표는 "쿠캣에 최적화된 물류 시스템을 개발하고, 데이터를 활용한 세일즈, 마케팅 지원까지 제공해 전방위적 물류 파트너가 될 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr